الأردن.. 380 شركة بمعرض معدات العمليات الخاصة

انطلق في العاصمة عمّان، معرض معدات قوات العمليات الخاصة "سوفكس 2016"، المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة والأمن القومي، بمشاركة 380 شركة منتجة ومطورة للمعدات الدفاعية من 37 دولة.

وافتتح عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، فعاليات المعرض الذي أقيم في قاعدة الملك عبدالله الأول الجوية (شرقي عمان)، وتضمنت عروضاً لعمليات افتراضية لتحرير جندي سقط في منطقة معادية، ما استدعى من العمليات الخاصة استكشاف المنطقة وتحريره، وأظهر العرض عملية اشتباك مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد قائد العمليات الخاصة، العميد الركن عدنان العبادي في كلمة له خلال الافتتاح موقف الدول المشاركة ضد الإرهاب بكافة أشكاله، وأن الحرب على الإرهاب هي حرب عالمية ثالثة بمفاهيم أخرى.

وقال العبادي إن معرض سوفكس يعد فرصة ثمينة بحضور كبار القادة العسكريين وصُناع القرار في أنحاء العالم، مشيراً إلى أن ظاهرة الإرهاب والتطرف التي يتربع على قمتها خوارج هذا العصر، تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم والعالم.

وتابع العبادي "ولتقويض الإرهاب والتطرف وهدمه يجب أن تكون استجابتنا له بحجم التحدي ضمن جهد دولي جماعي يهدف إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار".

وتضمن المعرض الذي يستمر لـ3 أيام، أحدث المعدات الرائدة، والتقنيات والابتكارات التي تم التوصل إليها في مجال العمليات الخاصة والأمن القومي، إلى جانب آخر الابتكارات التي توصلت إليها الصناعات الدفاعية التي تتناسب مع التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، وما يفرضه الإرهاب والتطرف.

من جهته، قال مدير عام معرض سوفكس عامر الطباع لـ"العربية.نت"، إن المعرض يمثل ملتقى عالمياً للحوار وتبادل الخبرات بين الدول التي تسعى إلى السلم والأمن.

ويعد سوفكس المعرض الأول عالمياً والوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المتخصص في مجال معدات العمليات الخاصة والأمن القومي، كونه يركز على جميع مستلزمات العمليات الخاصة والأجهزة الأمنية وقوات حفظ السلام ومجالات التدريب والتنظيم المتعلقة بها.