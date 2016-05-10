الشرطة المقدونية تعثر على نحو 70 مهاجراً في شاحنة

عثرت الشرطة المقدونية، الثلاثاء، على 69 مهاجرا من أفغانستان وباكستان والعراق وسوريا مختبئين في شاحنة متوجهة من الحدود مع تركيا باتجاه صربيا.

ويحاول العديد من المهاجرين واللاجئين الذين يختبئون في أغلب الأحيان في سيارات وشاحنات، عبور مقدونيا منذ أن أغلقت دول البلقان حدودها في فبراير الماضي لتعوق رحلة الساعين إلى الهجرة شمالا باتجاه دول الاتحاد الأوروبي.

وتضبط الشرطة في مقدونيا وصربيا أعدادا متزايدة من المهاجرين الذين يسلكون طرقا بديلة بالاستعانة بمهربين محليين.

وعثر على الـ 69 مهاجرا أحياء، الاثنين، في شاحنة على الطريق السريع من غيفغيليا على الحدود الجنوبية من العاصمة سكوبيي، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

ونقل ستة من المهاجرين إلى مركز لاستقبال اللاجئين بينما تمت إعادة آخرين إلى مركز غيفغيليا المؤقت للاجئين حيث ستجري اعادتهم الى اليونان.

ويوجد حاليا 53.600 مهاجر ولاجئ في اليونان، اكثر من 9600 منهم عالقون منذ أسابيع في مخيم ادوميني على الحدود بين اليونان ومقدونيا بعد إغلاق طريق البلقان.