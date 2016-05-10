القضاء الفرنسي يحقق مع نائب بتهم اعتداءات جنسية

فتح القضاء الفرنسي الثلاثاء تحقيقا في اتهامات وجهتها 8 نساء على الأقل إلى النائب الفرنسي المدافع عن البيئة دوني بوبان يمكن أن تعتبر اعتداءات جنسية وتحرشا جنسيا واتصالات هاتفية غير لائقة.

وكتبت نيابة باريس في بيان أن "التحقيق سيحرص على جمع شهادات الضحايا المفترضات اللواتي تحدثن إلى وسائل الإعلام والتحقق من تواريخ وأماكن الوقائع التي جرت والاستماع لكل شاهد مفيد".

لكن النيابة أوضحت أنها "لم تتسلم أي شكوى متعلقة بهذه الوقائع" في قضية جديدة تطال سياسيا فرنسيا، في حين يتهم سياسيون فرنسيون بتصرفات غير لائقة، كان أبرزهم المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان الذي اتهم في مايو 2011 باغتصاب عاملة في فندق في نيويورك.

وإثر الفضيحة، قدم دوني بوبان (53 عاما) استقالته الاثنين من منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية، ونفى "فكرة التحرش الجنسي من أساسها والاعتداء الجنسي".

وقال محاميه ايمانويل بييرا في بيان الثلاثاء إنه اطلع على فتح التحقيق و"سيتعاون بالطبع مع النيابة"، معلنا في الوقت نفسه عن تقديم دعوى بالتشهير ضد الصحافيين ووسائل الإعلام التي نشرت الاتهامات المساقة ضده وموقع "ميديابارت" وإذاعة "فرانس انتر".

ورأت زوجته وزيرة الإسكان ايمانويل كوس قبل إعلان النيابة أنه يعود إلى القضاء البت في هذه القضية. وقالت "سواء ثبتت هذه الوقائع أو لم تثبت، يجب أن تتم تسويتها أمام القضاء".

ودانت 8 نساء على الأقل بينهن 4 نائبات سلوك بوبان عبر وسائل الإعلام. وتحدثت إحداهن ساندرين روسو الناطقة باسم حزب البيئة عن اعتدائه عليها في 2011، بينما أشارت أخريات إلى رسائل نصية ترتدي طابعا جنسيا أرسلها في 2011 و2012 و2013.

يشمل القانون الفرنسي الجرائم ومنها الاعتداء والتحرش الجنسي بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات عليها من حيث المبدأ.