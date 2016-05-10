إيطاليا تعتقل أفغانيا مشتبها بالتخطيط لهجمات في أوروبا

اعتقلت الشرطة الإيطالية، الثلاثاء، أفغانيا يشتبه بتخطيطه لشن هجمات في إيطاليا وبريطانيا وفرنسا بعد العثور على أدلة دامغة على هاتفه النقال، بحسب ما أفادت النيابة.

كما اعتقل أفغاني وباكستاني آخران في كل من باري وميلانو بتهمة تهريب البشر، فيما أصدرت الشرطة مذكرات للقبض على أفغانيين آخرين بتهم الإرهاب.

وفتح تحقيق في ديسمبر بعد رصد 4 أفغان يصورون بالفيديو داخل مركز تجاري في باري جنوب إيطاليا، وبعد أن فتشت الشرطة هواتفهم النقالة عثرت على صور أخرى لمطار وميناء المدينة إضافة إلى مواقع في روما وباريس ولندن.

وصرح ممثل النيابة روبرتو روسي في مؤتمر صحافي في مدينة باري أنه "من الواضح أن هذه لم تكن صورا سياحية. يبدو أنهم كانوا يرصدون مواقع حساسة".

واحتوت الهواتف على صور لعربات عسكرية واسلحة للجيشين الايطالي والافغاني، اضافة الى تسجيلات فيديو دعائية لطالبان.

وظهر احد المتهمين في صورة وهو يحمل بندقية ام.اس16. وقال روبرتو روسي انها "سلاح يصعب العثور عليه في السوق". وكان هاتفه يحتوي على روابط لمواقع "لا يمكن الدخول اليها الا من قبل من يرتبطون بشبكة دولية متطرفة".

وأضاف ان المشتبه بهم قاموا برحلات مكلفة بين ايطاليا ولندن وباريس واسطنبول دفعوا تكاليفها نقدا.

كما كشف المحققون في الهواتف عن تفاصيل اسعار وطرق تهريب البشر الى ايطاليا والمجر وكاليه.

الا انهم لم يتمكنوا من استخراج اية معلومات من احد الهواتف المصادرة لأنه ايفون مشفر. ويدور خلاف بين شركة ابل المصنعة لهذه الهواتف والحكومة الاميركية بشان فك شيفرة هذه الهواتف للاطلاع على معلومات تهم التحقيقات.

والافغانيان المعتقلان حاصلان على إقامة لأسباب انسانية في ايطاليا، احدهما حصل عليها عام 2011، والآخر الاسبوع الماضي.