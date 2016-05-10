أردوغان: الأتراك في أوروبا دون تأشيرة بأكتوبر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إنه يريد من الاتحاد الأوروبي إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى فضاء شنغن بحلول تشرين الأول/أكتوبر على أبعد تقدير.

وأضاف أردوغان "الوعد الذي قطعوه يتعلق بشهر تشرين الأول/أكتوبر هذه السنة".

وذكر في كلمة نقلها التلفزيون "آمل أن يوفوا بوعدهم وأن ينهوا هذه المسألة في تشرين الأول/أكتوبر على أبعد تقدير". وكان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو اقترح أن يتم ذلك في حزيران/يونيو.

ومن جهة أخرى اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الأوروبية بأنها ملاذات آمنة للأجنحة السياسية للجماعات الإرهابية، وقال إن دعوة أوروبا لتركيا لتغيير قوانينها لمكافحة الإرهاب "كوميديا سوداء".

ودعا الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي الدول الأعضاء للسماح بسفر الأتراك إليها بدون تأشيرات، مقابل وقف أنقرة لتدفق المهاجرين على أوروبا لكنه قال إن تركيا لا تزال بحاجة إلى تغيير بعض قوانينها بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب لتتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمة بأنقرة قال أردوغان إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يغير قوانينه لمكافحة الإرهاب أولا، وأضاف أنه يأمل أن تفي أوروبا بتعهدها السماح للأتراك بالسفر بدون تأشيرات بحلول أكتوبر تشرين الأول على أقصى تقدير.

وقال أردوغان "لا تزال الدول الأوروبية ملاذات آمنة للامتدادات السياسية للجماعات الإرهابية. عندما يكون هذا هو الحال فإن انتقاد الاتحاد الأوروبي لبلادنا بشأن تعريف الإرهاب نموذج لكوميديا سوداء." وأضاف "قبل كل شيء نتوقع أن تصلح دول الاتحاد الأوروبي قوانينها التي تدعم الإرهاب."

ويوجه انتقاد أردوغان للاتحاد الأوروبي ضربة لأي أمل بالعواصم الأوروبية في استمرار العمل كما هو معتاد مع تركيا، بعدما أعلن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو استقالته الأسبوع الماضي. وكان داود أوغلو هو الذي أبرم اتفاق الهجرة مع أوروبا ونفذ إلى حد كبير التزامات تركيا حتى الآن.

ومن أجل السماح للأتراك بدخول دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرات لا يزال يتعين على تركيا الوفاء بخمسة معايير من أصل 72 معيارا يفرضها الاتحاد الأوروبي على كل الدول التي تحصل على ميزة الدخول بدون تأشيرات. ومن بين تلك المعايير تحديد التعريف القانوني للإرهاب.

ومن ناحية أخرى قال أردوغان أيضا إن جميع الخيارات مطروحة لوقف قصف بلدة كلس التركية القريبة من الحدود السورية.