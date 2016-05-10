كلية عسكرية أميركية ترفض طلب مسلمة بارتداء الحجاب

"انفطر قلب" طالبة مسلمة، عقب إبلاغها اليوم الثلاثاء أن كلية "سيتادل" العسكرية في ساوث كارولاينا لن تسمح لها بارتداء الحجاب مع الزي الموحد، إذا انضمت للدراسة بها في فصل الخريف، وفق ما أكدته جماعة مدافعة عن حقوق المسلمين.

وأضافت الجماعة أنها قد تتخذ خطوات قانونية رداً على ذلك.

ولدى إعلانها القرار قالت الكلية العسكرية الموجودة في تشارلستون إنها تعترف بأهمية المعتقدات الدينية للفرد، لكنها يجب ألا تعطي استثناء يتصل بالزي الموحد الذي يعتبر جزءاً أساسياً من ثقافتها.

وقال الفريق جون روزا مدير الكلية في بيان "التوحد هو حجر الزاوية لهذا النموذج لتطوير القادة في أربع سنوات"، مضيفا أنه يأمل أن تنضم الطالبة التي تم قبولها بالفعل للكلية.

من جهته أفصح إبراهيم هوبر المتحدث باسم مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في واشنطن العاصمة أن الطالبة لا تعتزم بدء الدراسة دون الزي الديني المناسب. مردفا أن المجلس يدرس الخيارات القانونية بعد حرمانها من دخول الكلية.

وتابع هوبر الذي ذكر أنه تحدث إلى أسرة الطالبة "كانت تبكي هذا الصباح... قالت للقائد إنه ليس من العدل أن تضطر للاختيار بين التزامها الديني وارتياد كلية سيتادل."

وأشار هوبر إلى أن الطالبة التي لم يتم الكشف عن اسمها تعيش خارج ساوث كارولاينا.

وكان بعض الطلبة والخريجين قد رفضوا السماح بالاستثناء مشيرين إلى تشديد الكلية العسكرية على وحدة الزي والامتيازات.

يذكر أن كلية ذا سيتادل تأسست عام 1842، هي كلية عسكرية حكومية تقع الكلية في تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا. وتقدم الكلية البرامج الأكاديمية عبر خمسة أقسام هي إدارة الأعمال، التربية، الهندسة، العلوم الإنسانية والاجتماعية، والعلوم والرياضيات.

وتمنح الكلية درجات البكالوريوس، ودرجات الماجستير ودرجة واحدة متخصصة في مجالين. برامج الدراسات العليا بالكلية تقدم شهادات الدراسات العليا في مجالات التعليم، علم النفس، علم الحاسب الآلي، والأعمال التجارية.