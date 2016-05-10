محاولتا انتحار في غزة خلال ساعات

حاول فلسطينيان يعيشان في غزة الانتحار الاثنين، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية هناك.

فقد أقدم فلسطيني في خانيونس جنوب القطاع على إضرام النار بنفسه مساء الاثنين داخل منزله، بعد أن أخرج أفراد عائلته من المنزل ما أسفر عن إصابته بحروق شديدة نقل إثرها إلى مستشفى المدينة.

وفي حادث منفصل ظهر الاثنين في خانيونس أيضاً، سكب سائق سيارة أجرة البنزين على جسده في محاولة لحرق نفسه في شارع جلال وسط المدينة بعد تحرير عنصر شرطة مخالفة سير ضده وتم نقله بمساعدة مواطنين إلى مشفى ناصر بالمدينة حيث وصفت جروحه بالمتوسطة.

في السياق ذاته، أشعل عامل بناء فلسطيني في مدينة غزة النار في أدوات عمله احتجاجا على الوضع الصعب الذي يعيشه.

وتعيش غزة أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.