أردوغان: تركيا قتلت 3000 "داعشي" بسوريا والعراق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن بلاده قتلت ثلاثة آلاف من عناصر تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، مضيفاً أنه لا يوجد بلد آخر يقاتل هذا التنظيم كتركيا.

وقال "لم تتكبد أي دولة أخرى تقاتل تنظيم داعش خسائر مثل التي تكبدتها تركيا".

وكانت تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي في بادئ الأمر شريكاً متردداً في تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش" وواجهت انتقادات في بدايات الحرب السورية لعدم منع تدفق المقاتلين الأجانب عبر حدودها بغرض الانضمام للتنظيم المتشدد.

لكن تركيا تقول إنها تحتاج لمساعدة أكبر من الحلفاء الغربيين في القتال ضد الدولة الإسلامية، خاصة قرب الحدود السورية حيث تتعرض بلدة كلس التركية لقصف صاروخي متكرر منذ أسابيع.