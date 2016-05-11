أستراليا تعتقل 5 أشخاص خططوا للانضمام لداعش

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن الشرطة الأسترالية اعتقلت 5 أشخاص يشتبه بأنهم كانوا يخططون للإبحار في قارب صغير من شمال البلاد إلى إندونيسيا ثم إلى الفلبين في رحلة للانضمام لتنظيم داعش في سوريا.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم اعتقلوا يوم الثلاثاء بعدما نقلوا القارب لمسافة 3 آلاف كيلومتر من ملبورن إلى كارينز بولاية كوينزلاند.

ووجهت انتقادات لأستراليا لسياساتها الصارمة المتعلقة بالهجرة والتي تهدف إلى منع طالبي اللجوء من السفر في قوارب من إندونيسيا إلى أستراليا لكن من المعتقد أن عددا قليلا حاولوا السفر من أستراليا في الاتجاه العكسي.

وأبلغ شين باتون نائب مفوض الشرطة في ولاية فيكتوريا الصحفيين في ملبورن "نجري تحقيقا في الادعاء بأنهم كانوا يخططون للسفر إلى الفلبين عبر إندونيسيا بهدف الوصول إلى سوريا في نهاية المطاف."

وأضاف قائلا "أود أن أشير إلى أنه ليس شائعا أن يحاول اناس السفر إلى سوريا عبر قوارب لكن لا توجد لدي أرقام محددة على وجه اليقين".

ولم توجه حتى الآن تهم إلى المشتبه بهم. وبموجب سلطات أمنية جديدة جرى اقرارها في 2014 يواجه الأستراليون الذين يسافرون إلى أماكن محظور السفر إليها في الخارج ومنها محافظة الرقة في سوريا وهي مقعل استراتيجي لتنظيم داعش عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وقال وزير الهجرة الأسترالي الشهر الماضي إن قرابة مئة شخص غادروا أستراليا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيمات منها داعش.