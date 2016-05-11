أميركا.. قتيلان بـ"عملية طعن" والشرطة تقتل المشتبه به

أعلنت شرطة ولاية ماساتشوستس (شمال شرق الولايات المتحدة) الثلاثاء أن أحد عناصرها قتل بالرصاص رجلا طعن بسكين 4 أشخاص ما لبث اثنان منهم أن فارقا الحياة، مؤكدة أن لا شيء في الوقت الراهن يشير الى ارتباط الهجوم بالإرهاب.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر أن "المشتبه به واثنين من جرحاه فارقوا الحياة"، مؤكدة أنه لم يعد هناك أي خطر على العامة في مدينة تاونتون حيث وقع الهجوم.

وإذ أوضحت أنها لا تزال تحقق في دوافع المهاجم، لفتت الشرطة إلى أنه "في الوقت الراهن ليس لدينا أي علم بوجود أي ارتباط له بالإرهاب".

وكانت شرطة الولاية أعلنت في وقت سابق أن عناصرها توجهوا، كما عناصر شرطة تاونتون، إلى مركز تجاري في المدينة إثر تلقيها بلاغا عن وقوع "حادث" فيه سرعان ما اوضحت انه "اعتداء بسلاح ابيض في مركز غاليريا التجاري في تاونتون".

وأضافت أن الاعتداء بالمركز التجاري أسفر عن إصابة شخصين بحروح، في حين أصيب شخصان آخران طعنا بسكين في منزل بالمدينة نفسها، مرجحة ان يكون الهجومان نفذهما نفس الشخص.