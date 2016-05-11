أنباء عن قصف إسرائيل قافلة لحزب الله والأخير ينفي

أعلن الاعلام الإسرائيلي أن الطيران الإسرائيلي قصف الثلاثاء قافلة تابعة لحزب الله في منطقة عنجر داخل الأراضي اللبنانية، وقالت القناة الاسرائيلية الثانية إنه تم تدمير أجهزة رادار ومنظومات مضادة للطائرات. ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو إصابات في الهجوم، في حين رفضت الجهات الرسمية في إسرائيل التحدث عن التفاصيل.

في المقابل، نفى حزب الله صحة الأمر، في حين قال مصدر أمني لبناني إن الغارة وقعت داخل الأراضي السورية.

من جهته، أعلن الجيش اللبناني في بيان رسمي الأربعاء أن طائرة استطلاع اسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيترون(جنوب لبنان)، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء فجراً.

كما خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية فوق بلدة كفركلا(جنوبا)، ونفذت طيرانا دائريا فوق الجنوب والبقاع الغربي، ثم غادرت الأجواء فجر الأربعاء.

وفي حال تأكد القصف داخل لبنان، تكون هذه المرّة الأولى منذ فترة طويلة التي يتم فيها قصف أهداف لحزب الله داخل الأراضي اللبنانيّة، حيث قصفت إسرائيل غير مرّة أهدافًا داخل سوريا تستهدف قوافل لحزب الله أو عناصر له.

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان قد تحدث في أبريل، عن عمليات إسرائيلية ضد قوافل السلاح لحزب الله، وقال إن إسرائيل تعمل على إحباط عملية نقل أسلحة قد تخل بالتوازن.