إسبانيا: الاتفاق الأوروبي التركي حول الهجرة "غير متقن"

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو الأربعاء أن الاتفاق الموقع في مارس بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لوقف تدفق المهاجرين "غير متقن"، مع أن بلاده وقعت عليه.

وصرح الوزير لإذاعة "كوبي" أن "الاتفاق الذي وقعناه مع تركيا غير متقن".

وشدد الوزير المعروف بصراحته على "أنه جيد في ما يتعلق بمساعدة تركيا لنا لوقف القدوم الكثيف (للاجئين) بحرا، لأنهم كانوا يجازفون بحياتهم قبلا، وكانت العصابات تستغل مأساتهم".

وتابع "لكنه غير متقن ويترك الحل في أيدي دولة ثالثة".

واعتبر غارسيا مارغايو أن الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لاستقبال اللاجئين غير كافية، بينما تتعرض بلاده للانتقاد لأنها لم تستقبل سوى عدد محدود منهم.

وصرح الوزير "علينا أن نقر جميعا أن جهود الاتحاد الأوروبي لا تزال غير كافية"، وأشار إلى أن "لبنان حيث العائدات أدنى بخمس مرات من الاتحاد الأوروبي على الصعيد الفردي استقبل لاجئين سوريين باتوا يشكلون 25% من سكانه".

وتابع أن المشكلة الأساسية تكمن في عمليات التعرف إلى هوية اللاجئين وتسجيلهم، التي لم تكن تتم بشكل جيد في بلد الدخول الأول إلى الاتحاد الأوروبي، خصوصا اليونان. وقال غارسيا مارغايو "مراكز الاستقبال حيث يفترض أن تتم عملية تحديد الهوية غير فعالة".

وأضاف "اليونان ليس لديها الموظفون لحل كل هذه المشاكل، بينما تنتظر سائر الدول أن يقولوا لنا العملية بدأت وعليكم استقبال لاجئين".