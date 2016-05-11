فرنسا تستأنف المباحثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

يبدأ رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في نهاية الأسبوع المقبل زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية تستمر 4 أيام يبحث خلالها المبادرة التي أطلقتها بلاده لاستئناف مفاوضات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية.

وقالت رئاسة الوزراء الفرنسية في بيان إن الزيارة التي تبدأ في 21 مايو الجاري وتستمر حتى 24 منه تحمل طابعا سياسيا بالدرجة الأولى، وسيجري خلالها فالس مباحثات تندرج في إطار استئناف فرنسا جهودها للتوصل إلى اتفاق سلام يستند إلى حل الدولتين.

وتستضيف باريس في 30 من مايو اجتماعا وزاريا دوليا حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لتحريك المفاوضات المتوقفة منذ عامين، ولكن بغياب الطرفين المعنيين. وإذا تكلل هذا الاجتماع بالنجاح تستضيف عندها العاصمة الفرنسية مؤتمرا دوليا قبل نهاية العام يحضره هذه المرة الإسرائيليون والفلسطينيون.