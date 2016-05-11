أوباما يزور هيروشيما ولا اعتذار عن الكارثة الشهيرة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، سيقوم نهاية هذا الشهر بزيارة هي الأولى من نوعها إلى مدينة هيروشيما اليابانية، لكن متحدثا باسم البيت الأبيض، أكد أن أوباما لن يقدم اعتذارا عن إلقاء بلاده قنبلة نووية على المدينة في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأشار المتحدث في بيان صحافي إلى أنه مع اقتراب فترة أوباما الرئاسية الثانية على نهايتها في يناير المقبل، سيؤكد الرئيس في زيارته على استمرار التزامه بالسعي من أجل السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية.

وتأتي الزيارة في إطار جولة في آسيا في الفترة من 21 إلى 28 مايو تشمل المشاركة في قمة مجموعة السبع في اليابان.