ألمانيا: خروج بريطانيا من الاتحاد يؤثر على نزاع إيرلندا

حذر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الخميس من احتمال استئناف النزاع في إيرلندا الشمالية بحال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك سيعيد بناء حدود بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية.

وقال الوزير الألماني خلال مناقشة حول مستقبل أوروبا إنه إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي فإن "الاتحاد لن يصبح مجموعة من +28 عضوا ناقصا واحدا+"، معبرا عن تخوفه من "تطورات جديدة" خطيرة.

وذكر شتاينماير ايرلندا الشمالية مثالا، مستندا إلى تصريحات "ممثل لإيرلندا الشمالية"، قال إن الوضع هدأ بسبب "غياب الحدود" بين إيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية.

وقال "من اللحظة التي تخرج فيها بريطانيا (من الاتحاد الأوروبي) سنجد أنفسنا أمام حدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وهذا يمكن على الأقل أن يشعل مجددا نزاعا يبدو هادئا تماما".

وأضاف "أنه واحد من التطورات التي قد تنجم" عن خروج بريطانيا من الاتحاد.

وكانت اتفاقات الجمعة العظيمة أنهت في 1998 ثلاثة عقود من المواجهات بين الكاثوليك والبروتستانت في إيرلندا الشمالية والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل.

من جهته، أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في المنتدى نفسه في برلين على "الحاجة إلى البراغماتية البريطانية في أوروبا"، مؤكدا أن خروجا لبريطانيا من الاتحاد سيشكل كارثة.