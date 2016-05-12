تدابير روسية إثر نشر منظومة صواريخ للناتو برومانيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن نشر منظومة مضادة للصواريخ بالقرب من الحدود الروسية يشكل تهديدا لروسيا.

وأكد بيسكوف أن كافة الهيئات المعنية تعلم عن خطط حلف الأطلسي "الناتو" لنشر المنظومة المضادة للصواريخ، كاشفاً أن بلاده تتخذ التدابير اللازمة حيال الموضوع.

وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي، فرانك روز، قد أعلن خلال زيارة إلى العاصمة الرومانية بوخارست، أمس الأربعاء، أن المنظومة الأميركية المضادة للصواريخ في ديفيسيلو (جنوب رومانيا) ستدخل الخدمة الخميس، معتبراً أن تشغيل هذه المنظومة الدفاعية "يعزز بقوة" القدرات الدفاعية لحلف الناتو.

وقال روز خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الرومانية، إن موقع ديفيسيلو "يضاف إلى السفن ذات قدرات الدفاع المضادة للصواريخ المنتشرة في البحر المتوسط، ليعزز بقوة قدرات حلف شمال الأطلسي على التصدي للتهديدات الآتية من خارج منطقة أوروبا - الأطلسي" ولا سيما من الشرق الأوسط.

وهذه المنظومة التي تتألف من صواريخ "اس. ام. 2" سيتم اعتمادها رسميا خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في وارسو في يوليو كأحد مكونات الدرع الصاروخية للحلف.

من جهته، قال السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي دوغلاس لوتي، إن الخميس "عندما يصبح هذا الموقع عملانيا بالكامل ستكون لدينا للمرة الأولى في تاريخ حلف شمال الأطلسي القدرة" على احترام البند الخامس من معاهدة التحالف الذي ينص على أن كل اعتداء على أي دولة عضو في التحالف هو اعتداء على جميع دول التحالف التي يتعين عليها تاليا أخذ الإجراءات المناسبة لمساعدة الدولة المعتدى عليها.

وأكد المسؤولان الأميركيان أن هذه المنظومة "ليست موجهة ضد روسيا، وليست لديها القدرة التقنية على تهديد نظام الردع النووي الاستراتيجي" الروسي.