8 جرحى بانفجار سيارة مفخخة قرب ثكنة عسكرية في اسطنبول

أصيب 8 أشخاص على الأقل بجروح في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من ثكنة عسكرية في الجانب الأسيوي من اسطنبول حيث وقعت اعتداءات العام الحالي، بحسب وسائل الإعلام التركية، حيث أوردت أن سيارة متوقفة قرب ثكنة في حي "سنجق تيبي" انفجرت عند مرور آلية نقل تابعة للجيش.

وأعلن حاكم اسطنبول واثب شاهين أن 8 أشخاص على الأقل بينهم 5 جنود أصيبوا بجروح، كما نقلت عنه شبكات التلفزيون التي عرضت صور حطام سيارة مشتعلة في وسط أحد الشوارع.

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة بثتها شبكات التلفزيون التركية انفجاراً عنيفاً يهز السيارات المتوقفة قرب المكان ويؤدي إلى تطاير أغصان الأشجار القريبة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن آلية النقل كانت على مسافة 30 متراً ما يفسر الحصيلة البشرية المتدنية نسبياً.

وشهدت تركيا التي أعلنت حالة الانذار القصوى اعتداءين انتحاريين في مناطق سياحية حملت السلطات مسؤوليتهما إلى تنظيم "داعش"، وهجومين بالسيارة المفخخة تبناهما مقربون من حزب العمال الكردستاني.

والثلاثاء، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 45 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة عند مرور حافلة تابعة للشرطة في ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية.

وتبنى الهجوم "حزب العمال الكردستاني" الذي استأنف القتال ضد قوات الأمن التركية الصيف الماضي.

كما قتل 3 من الشرطة وأصيب 21 آخرون بجروح في هجوم بالسيارة المفخخة الأسبوع الماضي في غازي عنتاب قرب الحدود السورية واتهم وزير الداخلية تنظيم "داعش" بالوقوف وراءه.