روسيف تدعو شعب البرازيل إلى "التعبئة ضد الانقلاب"

دعت ديلما روسيف، التي أقصيت عن رئاسة البرازيل بعد تصويت في مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، شعب بلادها إلى "التعبئة ضد الانقلاب"، وذلك في أول كلمة لها بعد التصويت ببدء إجراءات إقالتها.

وقالت روسيف: "أدعو كل البرازيليين المعارضين للانقلاب، من أي حزب كانوا إلى البقاء في تعبئة وموحدين ومسالمين".

واعتبرت روسيف أن "الخطر لا يحدق فقط بولايتي، بل أيضا باحترام أصوات الناخبين وسيادة الشعب البرازيلي والدستور".

وكررت روسيف القول إنها ضحية "انقلاب" و"مهزلة قضائية وسياسية".

وأنهى تصويت تاريخي في مجلس الشيوخ البرازيلي الخميس مهام روسيف، وبات نائبها ميشال تامر رئيسا، في زلزال سياسي أنهى 13 عاما من حكم اليسار في أكبر دولة في أميركا اللاتينية.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بغالبية كبرى من 55 من أصل 81 لصالح بدء إجراء إقالة روسيف المتهمة بالتلاعب بأموال الدولة، وذلك في جلسة تاريخية بدأت صباح الأربعاء.