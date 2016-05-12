عباس وكيري يبحثان دعم "المبادرة الفرنسية"

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، دعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام.

وأعلن بيان من مكتب الرئاسة الفلسطينية أن الاتصال شمل "التشاور حول عقد المؤتمر الدولي للسلام، وأفضل السبل لدعم المبادرة الفرنسية".

وأوضح البيان أن "الرئيس عباس (أكد) خلال المكالمة الهاتفية، على الدعم الكامل للجهود الفرنسية، وضرورة دعم المجتمع الدولي لهذه المبادرة".

ويبدأ رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في نهاية الأسبوع المقبل زيارة إلى إسرائيل وفلسطين تستمر أربعة أيام، يبحث خلالها المبادرة التي أطلقتها بلاده لاستئناف مفاوضات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية، كما أعلنت باريس الثلاثاء.

وتستضيف باريس في 30 مايو اجتماعاً وزارياً دولياً حول النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني لتحريك المفاوضات المتوقفة منذ عامين، ولكن بغياب الطرفين المعنيين. وإذا تكلل هذا الاجتماع بالنجاح تستضيف عندها العاصمة الفرنسية مؤتمراً دولياً قبل نهاية العام يحضره هذه المرة الإسرائيليون والفلسطينيون.

لكن يتعين على فرنسا أولا أن تذلل الخلاف القائم بينها وبين إسرائيل والناجم بحسب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن "عدم الفهم" الإسرائيلي لموقف باريس المؤيد لقرار أصدره المجلس التنفيذي لليونيسكو في منتصف أبريل الماضي بشأن فلسطين المحتلة بهدف حماية الإرث الثقافي الفلسطيني والطابع المميز للقدس الشرقية.

وتعارض إسرائيل بشدة المبادرة الفرنسية لأنها تريد استئنافاً فورياً للمفاوضات الثنائية بدون شروط مسبقة.

وانهارت محادثات السلام التي تدعمها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين وإسرائيل في أبريل 2014 بعد تسعة أشهر من انطلاقها وتبادل الطرفان الاتهامات بإفشالها.