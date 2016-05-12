فورين بوليسي: "داعش" يواجه أزمة مالية غير مسبوقة

نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريراً اعتبرت فيه أن غارات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة نجح إلى حد كبير في تجفيف مصادر تمويل تنظيم "داعش" بالعراق وسوريا.

وأكد التقرير على أن "داعش" يواجه أزمة مالية غير مسبوقة، وأنه وصل إلى مرحلة لا يمكن له أن يدفع رواتب مقاتليه، وذلك ما أجبر التنظيم على صرف نصف مرتبات لقياداته ومقاتليه.

وبالموازاة، وفي إشارة إلى تبعات ذلك، تبين وفق معلومات شبه مؤكدة بأن قيادات "داعش" انخرطوا في الفساد والسرقة من ميزانية التنظيم, لتعويض خسارتهم وسياسة الشح المالي التي تأثروا بها.

وفي سياق متصل، تتطرقت المجلة إلى معلومات من داخل مناطق سيطرة "داعش"، حيث يقول أصحاب المحال والتجارات الصغيرة بأن التنظيم زاد من الضرائب.