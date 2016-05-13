إسرائيل تكرر معارضتها لمبادرة السلام الفرنسية

كرر المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، معارضة حكومته للمبادرة الفرنسية لاستئناف جهود السلام مع الفلسطينيين، وذلك قبل يومين من زيارة لوزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت إلى إسرائيل.

وتحاول باريس إعادة إطلاق عملية السلام بتنظيم اجتماع وزاري دولي في 30 مايو بدون حضور فلسطيني أو إسرائيلي، يمكن أن يؤدي في حال نجاحه، إلى مؤتمر دولي قبل نهاية العام الجاري.

ويفترض أن يجري الوزير الفرنسي محادثات صباح الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، قبل أن يلتقي بعد الظهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كما يزور رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إسرائيل والإراضي الفلسطينية في نهاية الأسبوع المقبل.

وأكد مدير الخارجية الإسرائيلية دوري غولد مجددا الجمعة لصحيفة "جيروزاليم بوست" أن المبادرة الفرنسية "تطرح الكثير من المشاكل".

وأشار إلى تصويت فرنسا الشهر الماضي على قرار لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونيسكو" يرفض، برأيه، "الصلة اليهودية التاريخية بالقدس".

وأضاف أنه بسبب هذا التصويت، "يجب ألا يفاجأ أحد برفض إسرائيل للمبادرة الفرنسية".

ويرى منتقدو قرار الـ"يونيسكو" الذي تم التصويت عليه في 16 إبريل أنه ينكر العلاقة بين اليهود وأماكنهم المقدسة بالبلدة القديمة، وذلك باستخدام اسم "الحرم الشريف" فقط على باحة المسجد الأقصى، بينما يسمي اليهود الموقع بـ"جبل الهيكل".

ولا يرد اسم "حائط المبكى" في نص القرار سوى مرتين وبين قوسين.

ورأى رئيس الوزراء الفرنسي في حينه أن صياغة القرار "مؤسفة"، لكنه أكد أنها لا تغير شيئا في سياسة فرنسا.

وقال دوري غولد إنه إذا تضمنت المبادرة الفرنسية اعترافا من الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية، فسيكون ذلك "عاملا مهما جدا".

لكنه أشار إلى معارضته مبادرة "لا تقربنا من حل تفاوضي بل في الواقع تبعدنا عن حل تفاوضي".

وتابع: "سيكون الأمر أبسط بكثير إذا جاء (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس إلى القدس للقاء رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو".

وتسعى فرنسا إلى حشد تأييد دولي لمبادرتها التي تشجعها السلطة الفلسطينية.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، أن الرئيس محمود عباس بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام، وأن عباس أكد "دعمه الكامل للجهود الفرنسية، وضرورة دعم المجتمع الدولي لهذه المبادرة".

وكانت واشنطن أعلنت الأربعاء أنها لم تقرر حتى الساعة ما إذا كانت ستشارك في المؤتمر الدولي الذي تنظمه باريس في 30 مايو الجاري لبحث سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وأنها تبحث "الاقتراح مع الفرنسيين وأطراف أخرى معنية".