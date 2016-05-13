تركيا.. قتلى وجرحى بانفجار في ديار بكر

قتل عدة أشخاص وأصيب عشرة آخرين بجروح في انفجار عنيف هز الخميس دياربكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذي الأكثرية الكردية، كما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة إن الانفجار وقع "بينما كان ناشطون في حزب العمال الكردستاني يقومون بتحميل متفجرات على متن شاحنة مسروقة"، من دون أن توضح ما الذي أدى تحديداً لوقوع الانفجار ولا ما إذا كان الضحايا مدنيين أو من المتمردين.



وكانت مصادر أمنية أعلنت في وقت سابق إن انفجاراً ضخماً وقع الخميس على طريق سريع قرب بلدة هاني في جنوب شرق تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.



وأضافت المصادر أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار، وأفاد شهود بسماع دوي انفجار على بعد أميال.



يأتي الانفجار بعد هجوم بسيارة ملغومة على منشأة عسكرية في وقت سابق اليوم في اسطنبول أدى إلى إصابة سبعة أشخاص.

واستهدف هجوم آخر بسيارة ملغومة في ديار بكر أمس الأربعاء الشرطة ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.