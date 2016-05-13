إنذار في قاعدة جوية يستخدمها أوباما

أعلن سلاح الجو الأميركي أن قاعدة أندروز الجوية الواقعة قرب واشنطن والتي يستخدمها خصوصاً الرئيس باراك اوباما لدى سفره على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" اضطرت الخميس لإغلاق مدخلها الرئيسي لفترة قصيرة إثر إنذار بوجود قنبلة سرعان ما تبين أنه كاذب.

وقالت القاعدة الجوية في تغريدة على تويتر إنه "قرابة الساعة 17,15 من عصر اليوم (الخميس) دخلت امرأة مركز استقبال الزوار (عند مدخل القاعدة) زاعمة أن هناك قنبلة مربوطة على صدرها".

وأضافت أن عناصر الأمن في القاعدة سارعوا إلى "توقيف المرأة" وتبين لخبراء المتفجرات "عدم وجود عبوة ناسفة في المكان".

وأوضحت القاعدة أن العمل فيها "لم يتأثر" أثناء فترة الإنذار كما "لم يتم تغيير وجهة" أي من رحلاتها.

وبحسب سلاح الجو فإن الوضع عاد إلى طبيعته في القاعدة قرابة الساعة 18,40 بالتوقيت المحلي.

وتقع قاعدة أندروز الجوية على بعد حوالى 25 كلم جنوب شرق واشنطن، وهي القاعدة التي تقلع منها وتحط فيها الطائرة الرئاسية وطائرات عدد من المسؤولين الكبار في الإدارة.