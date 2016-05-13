ارتفاع عدد المقاتلين الألمان في سوريا والعراق

غادر 820 متطرفاً ألمانيا إلى سوريا والعراق مؤخراً، في مقابل 740 آخرين بحسب تعداد سابق في أيلول/سبتمبر، وفق ما أعلنت الاستخبارات الألمانية اليوم الجمعة، مبديةً قلقها إزاء تطرف القاصرين بعد حادثين حصلا في الآونة الأخيرة.

ودخل زهاء ثلث هؤلاء المتطرفين الـ820 إلى ألمانيا مجددا، فيما قُتل نحو 140 آخرين. ولا يزال نحو 420 في الأراضي السورية أو العراقية.

وكان نحو 5% (نحو 40 شخصا) من مجموع هؤلاء المتطرفون، قاصرين عندما غادروا ألمانيا، ونصفهم من الفتيات.

إلى ذلك أبدى مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) قلقه إزاء ظاهرة التطرف بين الشباب، خصوصا بعد إقدام ألمانية من أصل مغربي تبلغ 15 عاما على طعن شرطي أواخر نيسان/ابريل، إضافة لهجوم بالمتفجرات شنه فتيان على معبد للسيخ.

وقال رئيس الاستخبارات هانس جورج ماسين في بيان: "من الواضح أن الشباب يتجهون بسرعة نحو التطرف"، معتبراً أن قدرتهم على تلبية دعوات القتل التي يطلقها تنظيم داعش "تثير مشكلة".

وطلبت الاستخبارات في الآونة الأخيرة من الحكومة أن تتيح لها جمع البيانات الشخصية للقاصرين دون الـ16 والذين يشتبه بتطرفهم، وهو أمر محظور حاليا.