البوسنة تعتقل 5 أشخاص يهربون أسلحة لمتطرفين بالسويد

قال مسؤولون اليوم الجمعة إن شرطة البوسنة اعتقلت خمسة أشخاص يشتبه بأنهم يهربون أسلحة لمتطرفين في السويد، وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، وذلك بعد اعتقال مشتبه به سادس في وقت سابق في السويد.

وقالت ميرنا مليانوفيتش كبيرة المتحدثين باسم وزارة الداخلية في جمهورية صرب البوسنة إن وحدة لمكافحة الإرهاب في الشرطة اعتقلت المشتبه بهم أمس الخميس خلال مداهمة سبعة أماكن في شمال غربي البوسنة.

وأضافت أن اعتقالهم تم بالتعاون مع الشرطة السويدية ضمن عملية دولية سميت "وولف آر.إس". ومضت قائلة إن الخمسة الذين اعتقلوا أمس الخميس هم من صرب البوسنة وإن السادس الذي اعتقل في السويد من أصل بوسني بينما ما زال اثنان هاربين.

ورفضت مليانوفيتش الإدلاء بتفاصيل عن المعتقلين الخمسة لكن مصدرا في الشرطة قال لرويترز إن الأسلحة كانت في طريقها إلى فرع جماعة الإخوان المسلمين المصرية في السويد. ورفضت الشرطة ومسؤولون أمنيون التعليق.

ومنطقة البلقان مشهورة بأنها ممر لتهريب السلاح إلى غرب أوروبا.