بلجيكا توسع ضرباتها الجوية ضمن التحالف لتشمل سوريا

أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال لوكالة فرانس برس الجمعة أن الطائرات المقاتلة البلجيكية المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش قد توسع نطاق ضرباتها الجوية لتشمل سوريا.

وأوضح المتحدث أن الأمر يتعلق "بمشاركة محدودة في أجزاء من سوريا خاضعة لسيطرة تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية والخارجة عن السيطرة الفعلية للحكومة السورية، بهدف تدمير معاقل هذه الجماعات".

وقد يدخل قرار الحكومة الذي اتخذته خلال اجتماع لمجلس الوزراء على أن يوافق عليه البرلمان رسمياً، حيز التنفيذ ابتداء من الأول من يوليو عندما ستستأنف الطائرات البلجيكية مهماتها التي تقتصر حتى الآن على الأراضي العراقية.

وتشارك بلجيكا في التحالف الذي يقاتل تنظيم "داعش"، بست طائرات قتالية أف-16، بالتناوب مع هولندا التي تنتشر طائراتها الآن في العراق.

ومن المقرر أن تستأنف الطائرات البلجيكية التي انتشرت من أكتوبر 2014 وحتى نهاية يونيو 2015، مهماتها في الأول من يوليو.

وقد قررت هولندا في الفترة الأخيرة أن توسع نطاق غاراتها إلى سوريا، تلبية لطلب قدمته الولايات المتحدة إلى شركائها للقيام بمزيد من الخطوات لتكثيف العمليات ضد المجموعات الجهادية، بدءاً بتنظيم "داعش".