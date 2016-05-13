ترحيل 3 أجانب من ماليزيا للاشتباه في أنهم متطرفون

قال خالد أبو بكر المفتش العام للشرطة الماليزية اليوم الجمعة إن السلطات قامت بترحيل 3 أجانب يشتبه بأنهم من المسلحين المتطرفين بينهم روسيان يُعتقد أنهما على صلة بتنظيم داعش والثالث من سريلانكا.

وماليزيا في حالة تأهب منذ هجوم شنه مسلحون مرتبطون بداعش في جاكرتا عاصمة جارتها إندونيسيا في يناير/كانون الثاني، وقتل في الهجوم أربعة مسلحين وأربعة أشخاص آخرين.

وقال خالد في بيان إنه تم اعتقال الروسيين وهما من أصل شيشاني والسريلانكي في عمليتين في مارس/آذار وأبريل/نيسان.

وتم ترحيل الروسيين اللذين يبلغان من العمر 23 و25 عاما سابقا من تركيا قبل أن يدخلا ماليزيا في مارس/آذار.

وأضاف خالد "اعتقلتهما السلطات التركية لمزاعم ارتباطهما بنشاط لمقاتلي داعش في سوريا". وأكد أن ترحيلهما جرى اليوم الجمعة.

واعتُقل المواطن السريلانكي (42 عاما) في 22 أبريل/نيسان بعد مزاعم بنشره تهديدات على الإنترنت بقتل رئيس ورئيس وزراء ماليزيا.

وتابع خالد أنه تم ترحيل المشتبه به بعدها بخمسة أيام وانه على قائمة "المطلوبين" لدى سلطات سريلانكا.

واعتقلت الشرطة الماليزية أكثر من 160 شخصا منذ يناير/كانون الثاني 2015 للاشتباه في مشاركتهم في أنشطة للمتطرفين بينهم سبعة يُعتقد أنهم جزء من خلية داعش.

وقالت السلطات في مارس/آذار إن الشرطة أحبطت هجوما لاختطاف رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق ووزراء كبار العام الماضي.