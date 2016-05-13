مقتل 8 جنود أتراك و21 من المتمردين أكراد جنوب البلاد

قال الجيش التركي وتقارير إعلامية إن 8 جنود أتراك و21 من مسلحي حزب العمال الكردستاني قتلوا اليوم الجمعة مع اتساع نطاق العنف في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية في اليوم التالي لتفجيرين.

وقال الجيش في بيان إن ستة جنود قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في اشتباكات مع مسلحي الحزب في إقليم هاكاري بجنوب شرق البلاد، كما قُتل جنديان آخران في حادث منفصل بالإقليم إثر تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية بسبب عطل فني وقُتل ستة من مسلحي الحزب في العملية بالمنطقة.

وتقاتل تركيا "العمال الكردستاني" في عمليات بالمنطقة الواقعة بجنوبها الشرقي والتي شهدت بعض أسوأ أعمال العنف منذ ذروة التمرد في تسعينيات القرن الماضي.