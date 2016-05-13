توقيف 3 سياسيين بتهمة تدبير انقلاب في قرغيزستان

أعلنت أجهزة الأمن في قرغيزستان اليوم الجمعة توقيف 3 سياسيين أحدهم وزير سابق بتهمة تدبير انقلاب في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى.

وقال ناطق باسم أجهزة الأمن لوكالة فرانس برس إن وزير الزراعة السابق بيكبولوت تالغاربيكوف والقاضي السابق مراد سلطانوف والمرشح السابق للرئاسة تورباي كولوباييف أوقفوا مساء الخميس في بشكيك.

وأضاف أن هؤلاء الأعضاء في حزب برلمان الشعب المعارض "متهمون بالإعداد لانقلاب عنيف وزعزعة استقرار الوضع السياسي في البلاد".

ويطالب هذا الحزب برحيل الرئيس الماظ بك اتامباييف قبل السابع عشر من أيار/مايو وينوي التظاهر في الساحة المركزية في العاصمة بشكيك حيث بدأت التظاهرات التي أدت الى انتفاضتي 2005 و2010.

وكان وزير الزراعة السابق صرح للصحف المحلية بأن هذه المجموعة التي تأسست في نيسان/أبريل تتمتع بدعم مسؤولين عسكريين روس كبار.

ويأتي اعتقال هؤلاء المسؤولين السابقين الثلاثاء بعد توقيف معارضين في نهاية آذار/مارس هما بكتور حسانوف الحاكم السابق لمنطقة وكوبانيشبيك قديروف النائب السابق بتهمة السعي للاستيلاء على السلطة بالقوة ايضا.

وشهدت قرغيزستان التي تضم قاعدة عسكرية روسية، ثورتين قادتا إلى اسقاط السلطات حينذاك في 2005 و2010.