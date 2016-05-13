حزب الله يعلن اليوم نتائج تحقيقاته بمقتل قاتل الحريري

أعلن نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الجمعة، أن الميليشيات ستعلن خلال ساعات نتائج التحقيقات في مقتل مصطفى بدر الدين في سوريا، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز"، فيما شيع "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت جنازة القيادي العسكري البارز في الحزب والذي قتل في هجوم بسوريا لم يعرف منفذه حتى الآن.

وقال قاسم، خلال مراسم تشييع بدر الدين: "أطمئنكم خلال ساعات من الآن أقصاها صبيحة غد سنعلن بالتفصيل ما هو سبب الانفجار ومن هي الجهة المسؤولة، وسنبني على الأمر مقتضاه، وقد تلمسنا خطوات واضحة تؤشر إلى الجهة وإلى الأسلوب، لكننا نحتاج إلى بعض الاستكمال لنتيقن 100%، وإن شاء الله سنعلن هذا الأمر على الملأ"، متعهداً بمواصلة القتال ضد "إسرائيل والتكفيريين" على حد قوله.

ويمثل مقتل بدر الدين - وهو شقيق زوجة عماد مغنية القائد العسكري الراحل لـ"حزب الله" - أكبر خسارة تلحق بالجماعة وإيران في سوريا رغم التدخل العسكري الروسي دعماً للأسد وحلفائه.



وفقد "حزب الله" أربعة من الشخصيات البارزة منذ يناير 2015 كما قتل عدد من العسكريين الإيرانيين البارزين على يد مقاتلي المعارضة السورية أو في هجمات إسرائيلية.

واتهم نائب في البرلمان اللبناني، عن ميليشيا "حزب الله"، إسرائيل بالوقوف وراء مقتل مصطفى بدر الدين، مشيراً إلى أن الحزب سيرد في الوقت المناسب. وسبق أن هدد الحزب تل أبيب برد مزلزل في مرات سابقة اغتيل فيها قادة له.

يذكر أن حوالي 50 قيادياً في ميليشيات "حزب الله" يعتقد أنهم قتلوا في سوريا منذ عام 2012 و نشر الحزب إعلانات وفاة لهم، رغم أنه يميل عادة للتكتم حول أعداد مقاتليه الذي يلقون حتفهم يوميا في الحرب السورية.