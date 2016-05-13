خبراء أمميون يطالبون بتحقيق بانتهاكات حقوق إنسان بتركيا

طالب خبراء في الأمم المتحدة معنيون بالتعذيب اليوم الجمعة بإجراء تحقيق وطني ودولي في تركيا بعد تلقي تقارير عن انتهاكات حقوق إنسان متعلقة باللاجئين والمهاجرين.

وقال أحد خبراء الأمم المتحدة وهو اليسيو بروني في إفادة صحافية في جنيف "تلقينا تقارير عن مجموعات من طالبي اللجوء السوريين الذين طُردوا من تركيا إلى سوريا. تلقينا تقارير عن مهاجرين قتلوا في منطقة الحرب على الحدود مع سوريا ".

وأضاف "ما نوصي هو أنه يجب على تركيا أن تكون منفتحة على جميع آليات التحقيق على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، ليس فقط من أجل معرفة ما حدث، ولكن أيضا من أجل منع وقوع حوادث يمكن أن تقع في المستقبل".

كما طالبت لجنة الخبراء تركيا بإجراء تحقيقات بشكل فردي في كل حالات اللاجئين الذين يدخلون أراضيها، وضمان توفير الحماية للفئات الأكثر ضعفا.