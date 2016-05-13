عدد المهاجرين الوافدين على اليونان ينخفض بنسبة 90%

انخفض عدد المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان بنسبة 90% في إبريل الماضي، وذلك في مؤشر على أن الاتفاق بين تركيا واليونان على إعادة من يقومون بالرحلة البحرية بين البلدين يجدي نفعا، حسب ما أعلنته وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس" اليوم الجمعة.

وأضافت أن 2700 شخص وصلوا إلى اليونان قادمين من تركيا في نيسان/ابريل ومعظمهم من سوريا وباكستان وأفغانستان والعراق. ويمثل هذا العدد انخفاضا بنسبة 90% مقارنة بآذار/مارس.

ويقضي الاتفاق مع تركيا بإعادة جميع المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون إلى اليونان بشكل غير مشروع عن طريق البحر، ومن بينهم السوريون.

وفي المقابل، يستقبل الاتحاد الأوروبي آلاف اللاجئين السوريين مباشرة من تركيا ويكافئها بالمزيد من المال وتسريع وتيرة السماح للأتراك بالسفر إلى دوله دون تأشيرة علاوة على تحقيق تقدم أسرع في محادثات انضمام أنقرة للاتحاد.

وذكرت فرونتكس أن 8370 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا عبر الطريق الأطول والأخطر قادمين من شمال إفريقيا، ومعظمهم إريتريون ومصريون ونيجيريون.

وقالت الوكالة الأوروبية إنه لا توجد مؤشرات على تحول مهاجرين لعبور الطريق الذي يمر في منتصف البحر المتوسط بدلا من الطريق إلى اليونان.

وأضافت الوكالة أن عدد الذين وصلوا إلى إيطاليا في نيسان/ابريل كان أقل 13% من مثيله في آذار/مارس، ونصف عدد من وصلوا في نيسان/ابريل من العام الماضي.