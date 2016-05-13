أوباما يندد بالموقف العسكري "العدائي" الروسي في البلطيق

ندد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم الجمعة، بالموقف العسكري الروسي "العدائي" في شمال أوروبا، وذلك أثناء لقائه قادة خمسة بلدان من الشمال الأوروبي في البيت الأبيض.

وقال: "نحن متحدون في قلقنا حيال وجود روسيا العسكري المتنامي العدائي والوضع في بحر البلطيق وشمال أوروبا".

وأضاف "سنبقي على حوار مستمر مع روسيا لكننا نريد أيضا أن نتأكد من أننا مستعدون وأقوياء". ومظاهر التوتر مع روسيا تتكرر منذ أشهر. وفي الأسابيع الفائتة أقدمت طائرات عسكرية روسية تكرارا على الاقتراب لمسافة خطيرة من سفن أو طائرات عسكرية أميركية في بحر البلطيق.

وفي بيان مشترك، نددت الولايات المتحدة وبلدان الشمال الأوروبي الخمسة بـ"الوجود العسكري المتزايد" الروسي في المنطقة ودانوا "الاستفزازات" التي تقوم بها موسكو.

كما أكدت الدول الست التزامها دعم أوكرانيا بمواجهة أنشطة موسكو التي تعمل على "زعزعة الاستقرار"، موضحة أن "العقوبات ضد روسيا لا يمكن رفعها طالما أنها لا تحترم اتفاقات مينسك".

من جهة أخرى، أعلنت الدول الست أن حلف شمال الأطلسي يلعب دورا مركزيا في أمن أوروبا، وأشادت بما تقوم به السويد وفنلندا، غير الأعضاء في الحلف.

وأكدت الولايات المتحدة ودول الشمال الأوروبي أيضا "الدعم القوي" لتعاون أوسع بين حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

في وقت سابق، كان أوباما وجه انتقادا مبطنا إلى روسيا قائلا "نعتقد أن من حق مواطنينا أن يعيشوا بحرية وأمن، ونؤمن بأوروبا لا تتعرض فيها الدول الصغيرة لمضايقات الدول الأكبر".

وكان الرئيس أوباما استقبل قادة دول شمال أوروبا لتعزيز التعاون في ملفات تتوزع بين المناخ ومكافحة الإرهاب على خلفية التوتر الدوري مع روسيا.

ففي الأسابيع الفائتة، أقدمت طائرات عسكرية روسية تكرارا على الاقتراب لمسافة خطيرة من سفن أو طائرات عسكرية أميركية في بحر البلطيق.

وفيما حرصت واشنطن على التقليل من خطورة هذه الأحداث، شددت على الحاجة إلى "تطبيع" الأوضاع في هذه المنطقة التي تعتبرها موسكو ساحة نفوذها.

ويتيح اللقاء مع قادة الدول الخمس التي تعد معا حوالي 27 مليون نسمة، التشديد على "التزام الولايات المتحدة حيال أمن أوروبا والتبادلات عبر الأطلسي ونشر القيم الديمقراطية المشتركة"، بحسب البيت الأبيض.