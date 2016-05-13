مسؤولون: اللاجئون الجدد إلى إيطاليا ينتمون لدول مختلفة

نقل مئات اللاجئين إلى إيطاليا، اليوم الجمعة، بعد إنقاذهم من البحر خلال اليوم السابق، غير أن معظمهم ليسوا سوريين مثلما أفادت تقارير سابقة بل ينتمون إلى دول مختلفة، وفق مسؤولين.

وكان خفر السواحل الإيطالي، الذي نفذ مهام إنقاذ متعددة أمس الخميس، قد قال في بادئ الأمر إن معظم الوافدين الجدد من سوريا على ما يبدو، وذلك في مؤشر على أن اللاجئين من منطقة الشرق الأوسط، يحولون المسار الذي يسلكونه للوصول إلى أوروبا بعيداً عن اليونان.

لكن إجراءات تحقق أخرى أظهرت أنه رغم احتمال وجود سوريين وعراقيين على متن القاربين اللذين تم إنقاذهما فإن هناك عدداً كبيراً من المصريين والصوماليين والإريتريين. وكان هناك في المجمل أكثر من 800 شخص في القاربين.

وقالت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، كارلوتا سامي، بعد أن نقلت مجموعة أولى تضم 340 شخصاً إلى الشاطئ إن "أغلبيتهم لم تكن من سوريا".

وأكدت سامي ما جاء في تقارير أولية أن القاربين أبحرا من مصر وليس ليبيا التي تعتبر نقطة الانطلاق المعتادة التي يستخدمها مهربو البشر لنقل الساعين للوصول إلى أوروبا من شمال إفريقيا.

وأضافت لتلفزيون رويترز: "المؤكد هو أن مسار مصر طويل للغاية وخطير جداً، وأن السبل تقطعت بهؤلاء الأشخاص وبينهم أسر كثيرة فيها أطفال في البحر لأيام عدة.. ما يصل إلى أسبوع. نعلم أيضاً أن هناك عدداً كبيراً من القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 أو 17 عاما دون ولي أمر".

ودخل أكثر من مليون مهاجر بينهم كثيرون من سوريا إلى أوروبا عبر تركيا واليونان خلال العام الماضي، إلا أن العدد تراجع بشدة منذ آذار/مارس عندما أبرمت أنقرة اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي لإعادة اللاجئين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية.