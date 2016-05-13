نائب من حزب الله يتهم إسرائيل باغتيال بدر الدين

اعتبر نائب في البرلمان اللبناني عن ميليشيات حزب الله، اليوم الجمعة، أن إسرائيل هي المسؤولة عن مقتل مصطفى بدر الدين، وهو أحد كبار قادة الميليشيات، قُتل ليل الثلاثاء في سوريا، مشيرا إلى أن حزب الله سيرد "في الوقت المناسب".

وقال نوار الساحلي لقناة "المنار" التابعة لحزب الله: "هذه حرب مفتوحة. لا ينبغي أن نستبق التحقيق، والمقاومة ستقوم بواجبها في الوقت المناسب"، إلا أنه أضاف أن إسرائيل بالتأكيد هي التي تقف وراء مقتل بدر الدين.

وأعلن حزب الله في وقت سابق أن بدر الدين قُتل في انفجار قرب مطار دمشق دون أن يحدد الجهة التي نفذت الهجوم. وقالت قناة "الميادين" التلفزيونية اللبنانية المقرّبة من حزب الله في وقت سابق، إن إسرائيل هي التي نفذت الهجوم.