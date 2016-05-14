أسلحة كورية شمالية.. ضمن ترسانة القوات الأممية بإفريقيا

كشف تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، أمس الجمعة، أن كوريا الشمالية زودت جمهورية الكونغو الديمقراطية بمسدسات "صنعت في بيونغ يانغ" يستخدمها حاليا جنود كونغوليون يعملون في قوات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وبحسب التقرير الذي لم ترفع السرية عنه بعد، فإن خبراء من لجنة العقوبات في الأمم المتحدة "اكتشفوا أن بعض عناصر القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشمالية وشرطيين كونغوليين يعملون في إطار بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى مزودون بمسدسات لديها ميزات مشابهة لتلك المنتجة في كوريا الشمالية".

وأضاف التقرير أن هؤلاء العناصر أوضحوا أن هذه الأسلحة استوردتها بلادهم في إطار مهمة تدريب "للحرس الرئاسي الكونغولي ووحدات خاصة من الشرطة" تولاها 30 مدربا كوريا شماليا.

وأضاف التقرير أن "مسدسات من نفس النوع تباع أيضا في السوق السوداء في كينشاسا".

وتفرض الأمم المتحدة على كوريا الشمالية عقوبات تحظر عليها تصدير أسلحة أو تدريب قوات أجنبية.

وبحسب التقرير فإن الأمم المتحدة سألت كلا من كينشاسا وبيونغ يانغ عن هذا الانتهاك للعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، لكن أيا منهما لم يعط ردا.