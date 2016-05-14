ألمانيا..ارتفاع كبير بأعمال حرق مراكز استقبال المهاجرين

أفاد رئيس الشرطة الجنائية الألمانية هولغر مونش في مقابلة صحافية، السبت، عن ارتفاع كبير في حالات الإحراق المتعمد لمراكز إيواء اللاجئين في البلاد التي بلغت 45 حالة منذ مطلع العام.

وقال مونش في مقابلة نشرتها صحف مجموعة فونكو الإعلامية، إن "ما يقلقنا بشكل خاص هو تنامي حجم العنف"، مضيفا "سجلت في العام الجاري وحده 45 حالة إحراق متعمد".

في 2015 ، استقبلت ألمانيا حوالي 1,1 مليون مهاجر، وسجل خلال العام 92 حريقا متعمدا في مآوي طالبي اللجوء مقابل ست حالات مماثلة في 2014 بحسب إحصاءات نشرتها الشرطة الجنائية في آخر كانون الثاني/يناير.

وأضاف المسؤول أن "أغلبية منفذي هذه الجنايات رجال يتحدرون بنسبة 80% تقريبا من المنطقة التي نفذت فيها الجناية".

من جهة أخرى، عبر مونش عن قلقه إزاء تفاقم العنف اللفظي على الإنترنت الذي قد يدفع إلى التنفيذ على الأرض.