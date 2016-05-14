أميركا.. محاكمة ضابط بالبحرية متهم التجسس

قال سلاح البحرية الأميركية إن ضابطاً على دراية بسبل جمع معلومات حساسة سيمثل أمام محكمة عسكرية بتهمة التجسس.



ويواجه الليفتنانت كوماندر إدوارد لين المولود في تايوان والذي حصل فيما بعد على الجنسية الأميركية تهمة نقل معلومات سرية "بنية وقصد استخدامها لصالح دولة أجنبية".



ولم يكشف سلاح البحرية عن البلدان التي كانت المتلقي المحتمل لهذه المعلومات لكن مسؤولين أميركيين طلبوا من رويترز عدم نشر أسمائهم أشاروا في السابق إلى تايوان وربما الصين.



وعمل لين في البحرية منذ عام 1999 وتولى العديد من المهام طوال خدمته التي استمرت 17 عاماً ومنها العمل ضمن طاقم مساعد وزير البحرية عامي 2012 و2013.