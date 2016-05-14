أستراليا تتهم 5 أشخاص بالتخطيط للانضمام لـ"داعش"

وجهت الشرطة الأسترالية اتهامات لخمسة رجال احتجزتهم الأسبوع الماضي للاشتباه في تخطيطهم للسفر في قارب صغير إلى إندونيسيا والفلبين في طريقهم للانضمام لتنظيم "داعش" في سوريا.

والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و31 عاماً اتهموا بالإعداد لدخول دولة أجنبية "بهدف المشاركة في أنشطة عدائية"، وهي تهمة تصل عقوبتها للسجن مدى الحياة.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم اعتقلوا يوم الثلاثاء بعدما سافروا لمسافة 3 آلاف كيلومتر من ملبورن إلى كارينز بولاية كوينزلاند.

واحتجزت السلطات الرجال الخمسة، ومن غير المتوقع أن تبدأ محاكمتهم قبل يوم الاثنين.

وقالت الشرطة في بيان: "ليس هناك خطر حالي أو وشيك من عمل إرهابي على المجتمع الأسترالي متعلق بهذا التحقيق".

وقال وزير الهجرة الأسترالي الشهر الماضي، إن قرابة 100 شخص غادروا أستراليا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيمات متشددة منها "داعش".

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إن الداعية موسى سيرانتونيو المولود في ملبورن والذي أعلن تأييده لتنظيم "داعش" وتم ترحيله من الفلبين إلى أستراليا في عام 2014 من بين من وجهت لهم اتهامات.