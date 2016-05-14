الآلاف يتظاهرون للمطالبة باستقالة حكومة كوسوفو

احتشد عدة ألوف من الأشخاص في العاصمة الكوسوفية بريشتينا، اليوم السبت، مطالبين باستقالة حكومة كوسوفو التي يقولون إنها منحت سلطات أكثر مما يلزم للصرب.

ومنذ أكتوبر 2015 تحتج الأحزاب المعارضة في كوسوفو وأنصارها على اتفاق توسط فيه الاتحاد الأوروبي يعطي الأقلية الصغيرة من العرق الصربي سلطات حكم محلي أكبر ويزيد احتمال تمويلها من قبل بلغراد.

كما تعارض الأحزاب المعارضة اتفاقاً منفصلاً لترسيم حدود كوسوفو مع الجبل الأسود.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أوصت المفوضية الأوروبية بإلغاء نظام التأشيرات للدولة الصغيرة الواقعة في البلقان، لكن أحد الشروط المسبقة يتمثل في ترسيم حدود كوسوفو مع الجبل الأسود.

وقال فطمير ليماج، رئيس حزب "نسمة" المعارض للحشد: "اليوم نتجمع لنطالب الائتلاف الحاكم بالاستقالة، هذا التحالف انتهك دستور بلاده".