الأمم المتحدة:المهاجرون الناجون أمام صقلية ليسوا سوريين

قالت الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية إنه لا يوجد سوريون من بين أكثر من 800 مهاجر تم إنقاذهم قبالة سواحل صقلية الإيطالية، بخلاف ما ذكرت تقارير سابقة لحرس الحدود الإيطالي.

والخميس، ذكر حرس السواحل الإيطالي أن نصف 342 مهاجراً تم انتشالهم هم من السوريين، ما أثار مخاوف من تدفق السوريين عبر هذه الطريق بعد أن كانوا يحاولون دخول أوروبا عبر تركيا واليونان.

ووصل نحو 50 ألف لاجئ سوري إلى إيطاليا في الفترة من منتصف 2013 وحتى مطلع 2014 التي أصبحت بعدها اليونان الممر المفضل للمهاجرين السوريين إلى دول الاتحاد الأوروبي، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

ورغم أن 26 سورياً فقط وصلوا إلى إيطاليا هذا العام، انتشرت مخاوف من أن يبدأ السوريون مرة أخرى محاولاتهم للعبور إلى صقلية بعد التوصل إلى اتفاق بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي لإعادة اللاجئين الذين يصلون إلى اليونان و تركيا.

وقالت الأمم المتحدة إنه كان هناك سوريان على ما يبدو بين 800 شخص وصلوا إلى صقلية.

وقالت كارلوتا سامي، المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في إيطاليا: "المعلومات غير صحيحة" بشأن وصول أعداد كبيرة من السوريين.

وجاءت تصريحاتها بعد أن تحدث موظفو الإغاثة في المفوضية إلى اللاجئين الذين وصلوا حديثاً الجمعة إلى مختلف موانئ الجزيرة الإيطالية.

وقال فلافيو دي غياكومو، المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية، إن المهاجرين هم من مختلف الجنسيات "اليمنية والصومالية والاريترية والجنوب سودانية"، إضافة إلى العديد من المصريين وعدد كبير من القصر دون ذويهم.

وأشارت الوكالة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين ينطلقون من مصر بدلاً من ليبيا.

وأضاف دي غياكومو أن المهاجرين الـ800 جميع انطلقوا من مصر، كما أن هناك زيادة 10 أضعاف في أعداد الذين غادروا من هناك في الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة مع نفس الفترة من 2015.

والقوارب التي يستخدمها المهربون المصريون هي في العادة أفضل حالاً من تلك التي يستخدمها نظراؤهم الليبيون الذين يعتمدون بشكل حصري تقريباً على القوارب المطاطية الرديئة.

إلا أن طول الرحلة البحرية واكتظاظ تلك القوارب بالركاب يزيد من خطر غرقهم في البحر.