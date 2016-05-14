منظمة "الفاو": مناطق النزاع مهددة بتدهور الأمن الغذائي

يتدهور وضع الأمن الغذائي في مناطق النزاع بشكل مأساوي، ويهدد جهود إحلال السلام ويغذي أعمال العنف.

وأطلقت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، التابعة للأمم المتحدة، تحذيرات تلقي الضوء من خلالها على التأثيرات الضارة للنزاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مستقبل الأمن الغذائي وعلى وضع الأطفال الذين يعانون مجاعة مزمنة في تلك المناطق المشتعلة بالصراعات.

وأكد مسؤولون في "فاو" أن عدد من يعانون المجاعة ازداد من 16 مليوناً في عام 1990 إلى 33 مليوناً اليوم. وقد أشارت الأرقام إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الوحيدة في العالم التي يزداد فيها الفقر والجوع.

من جهتهم، شارك ممثلو 25 بلدا في مؤتمر استضافته الفاو في روما، حيث شددوا على أهمية الاستقرار كسبيل لحل هذه الأزمة الغذائية وعلى أن أي جهد تنموي يحتاج السلام ليؤتي ثماره على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

فيما اعتبر المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أن مساعدة المزارعين شريطة أن يكونوا في منأى عن الخطر عبر البقاء في أراضيهم، هو أمر حيوي لتجنب عمليات النزوح الكبيرة.