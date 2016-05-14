سابقة.. امرأة تتولى قيادة وحدة قتالية أميركية رسمياً

تولت الجنرال لوري روبنسون من القوات الجوية القيادة العسكرية الأميركية الشمالية الجمعة، لتصبح أول امرأة تتولى قيادة وحدة قتالية أميركية.



والمنصب هو أحد أرفع المناصب في الجيش الأميركي ويجعل روبنسون التي قادت من قبل القوات الجوية الأميركية في منطقة المحيط الهادي أعلى جنرال يشرف على الأنشطة في أميركا الشمالية وستتولى مسؤولية الدفاع عن الأمن الداخلي.



واتخذ الجيش خطوة العام الماضي لفتح كافة المناصب بالوحدات القتالية أمام النساء في خطوة تاريخية تهدم حواجز الجنس في القوات المسلحة.



وقال وزير الدفاع أشتون كارتر في مراسم أقيمت في كولورادو تم بثها لمقر البنتاغون في واشنطن "لقد لعبت دوراً فعالاً في إدارة عملية إعادة التوازن في منطقة الهادي وفي تعزيز روابطنا مع القوات الجوية التابعة لبعض أقرب حلفائنا."



وأوضحت روبنسون التي جاءت ضمن لائحة مجلة تايم الأميركية لأكثر 100 شخصية تأثيرا هذا العام إنها تتولى المنصب "في وقت تفرض فيه الأحداث الإقليمية والعالمية تحديات خطيرة ومتزايدة على المجتمع الدولي وعلى أمننا القومي".