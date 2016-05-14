شريك بائتلاف ميركل يتهمها بتغيير سياستها بشأن المهاجرين

اتهم شريك صغير في الائتلاف الحاكم بألمانيا المستشارة أنجيلا ميركل بتبديل سياستها بشأن اللاجئين منذ فتحها الحدود أمام آلاف المهاجرين في سبتمبر/ أيلول.

وقال زيجمار جابرييل، نائب ميركل وزعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي لمجلة دير شبيغل، إن المستشارة اتخذت القرار الصحيح بالسماح بدخول المهاجرين العام الماضي في استجابة لظروف إنسانية ملحة.

لكنه أضاف أن ميركل غيرت سياستها بعد ذلك. ونقلت المجلة عنه قوله في مقابلة نشرت اليوم السبت "لن أشيد بسياستها الخاصة بالمهاجرين، لأنها غيرت سياستها في الوقت الحالي".

وأضاف "الآن وبعدما أغلقت النمسا والمجر وسلوفينيا طريق البلقان فإنها تقول: "لن نأخذ أي مهاجرين من إيدوميني (معسكر على الحدود اليونانية) لأنه بإمكان الناس البحث عن إقامة هناك"، إذا جاز لي أن أقول ذلك فإن هذا تحول قدره 180 درجة".

وتعرضت ميركل لاتهامات على مدى شهور بأنها منفتحة للغاية تجاه المهاجرين من حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للهجرة وحلفائها المحافظين في إقليم بافاريا الذي يعد نقطة الوصول الأولى للعديد من المهاجرين.

وتعكس الانتقادات الجديدة من شريكها الصغير في الائتلاف الحاكم بسبب رفضها استقبال بعض المهاجرين حجم الضغوط السياسية التي تتعرض لها بسبب القضية المشحونة للغاية في أكبر اقتصاد في أوروبا.

واستقبلت ألمانيا أكثر من مليون مهاجر العام الماضي وأغلبهم أناس فروا من الصراعات والفقر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لكن العدد تراجع هذا العام.