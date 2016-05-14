فنزويلا تعلن حالة الطوارئ.. و"تهديدات" أميركية وداخلية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حالة الطوارئ لمدة 60 يوماً يوم الجمعة بسبب ما وصفه بمؤامرات من داخل فنزويلا والولايات المتحدة للإطاحة بحكومته اليسارية.

ولم يعطِ مادورو تفاصيل هذا الإجراء. وأدت حالة طوارئ سابقة تم فرضها في ولايات قرب الحدود الكولومبية العام الماضي إلى تعليق الضمانات الدستورية في تلك المناطق باستثناء الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وكان مسؤولان في المخابرات الأميركية قد قالا للصحافيين في وقت سابق يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد من احتمال حدوث انهيار اقتصادي وسياسي في فنزويلا، وتوقعا عدم إكمال مادورو فترة رئاسته.

وتسعى المعارضة الفنزويلية إلى إجراء استفتاء على بقاء الزعيم الشعبي الذي لا يحظى بشعبية وسط أزمة متفاقمة تضمنت نقص المواد الغذائية والأدوية وتكرار انقطاع الكهرباء وعمليات نهب متفرقة وارتفاع معدل التضخم.

ولكن مادورو وهو زعيم نقابي وسائق حافلة سابق تعهد بالتمسك بإكمال فترة رئاسته ويتهم الولايات المتحدة بإثارة انقلاب سري ضده.

وأشار إلى مساءلة رئيسة البرازيل ديلما روسيف الأسبوع الماضي كعلامة على أنه التالي.

وتشهد علاقة واشنطن مع كراكاس توترا منذ سنوات، لاسيما في أعقاب دعم الولايات المتحدة لانقلاب لم يدم طويلا في 2002 ضد الرئيس الراحل هوغو تشافيز.