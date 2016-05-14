الأمم المتحدة: تورط حزب الله في سوريا يهدد لبنان

حذر المبعوث الأممي لتنفيذ القرار 1559، تيري رود لارسن، من أن تورط ميليشيات "حزب الله" في الصراع السوري ومؤخراً في العراق يرفع من خطر امتداد التوترات الطائفية إلى لبنان.

وكشف في جلسة قدم خلالها تقريره الأخير قبل تنحيه في نهاية مايو الجاري، عن تقارير تشير إلى توسع تواجد "داعش" و"جبهة النصرة" في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وأعرب لارسن عن قلقه البالغ من استمرار "حزب الله" والميليشيات الأخرى بنشاطاتها رغم قرار مجلس الأمن الصادر عام 2004 بحلها.

وكان لارسن قد أبلغ أعضاء مجلس الأمن أنه تخلى عن هذه المهمة في نهاية مايو الجاري بعدما خدم لبنان طوال السنوات الـ12 الماضية.