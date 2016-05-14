مقتل جندي تركي ومسلحين كرديين جنوب شرقي البلاد

أعلن الجيش التركي أن أحد جنوده ومتمردين كرديين قتلوا في مواجهات صباح السبت جنوب شرقي البلاد، حيث الغالبية الكردية.

وقال الجيش إن الاشتباكات "مع الإرهابيين" وهي العبارة التي يستخدمها للإشارة إلى متمردي حزب العمال الكردستاني اندلعت في منطقة داليجا في محافظة هكاري قرب الحدود مع العراق.

وجاء في بيان نشر على موقع الجيش أن جنديين تركيين جرحا، مؤكداً مقتل "إرهابيين اثنين" أيضاً وأن الجيش يطارد المتمردين الأكراد في القطاع.

وقتل ستة جنود، الجمعة، في مواجهات مع المتمردين الأكراد في المحافظة نفسها وقضى آخران في تحطم مروحية عسكرية كانت في طريقها لتقديم الدعم.

ويشهد جنوب شرقي البلاد اعتداءات ومعارك يومية بين قوات الأمن التركية وحزب العمال الكردستاني منذ استئناف المواجهات الصيف الماضي التي وضعت حداً للمفاوضات الرامية لإنهاء نزاع أوقع40 ألف قتيل منذ 1984.

وأسفرت العمليات، التي أطلقها الجيش لتحييد ناشطي حزب العمال الكردستاني الذين أقاموا حواجز في مدن عدة جنوب شرقي البلاد وأعلنوا "تمرداً"، عن مقتل عشرات المدنيين وأدت إلى تهجير عشرات الآلاف.