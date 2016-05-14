موسكو تطلب تفسيراً من كوريا الشمالية في احتجاز يخت روسي

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن سفينة تابعة لخفر السواحل الكوري الشمالي احتجزت يختاً روسياً وعلى متنه طاقم من 5 أفراد، مضيفة أنها أرسلت مذكرة إلى بيونغ يانغ تطالب بتفسير سبب الاحتجاز.

وأضافت الوزارة أن اليخت كان في طريقه من ميناء مدينة بوسان الكورية الجنوبية إلى فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي عندما احتجز على بعد 129 كيلومتراً قبالة المنطقة الاقتصادية الكورية الشمالية الجمعة. ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

وتابعت أن اليخت الآن في ميناء كيمتشيك الكوري الشمالي، وأن القنصل العام الروسي ينتظر تصريحا من السلطات للقاء الطاقم، مضيفة أنه ليست هناك خطورة على حياتهم وحالتهم الصحية.