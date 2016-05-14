وزارة الدفاع البلجيكية مخترقة من 60 متطرفاً بينهم ضباط

كشف وزير الدفاع البلجيكي ستيفن فاندوبوت أن الاستخبارات العسكرية "تراقب نحو 60 من منتسبي وزارة الدفاع يشتبه في سلوكهم"، موضحاً أن هؤلاء "مسلمين متطرفين".

وذكرت مصادر بلجيكية أن 55 جنديا و6 ضباط ضمن "الإسلاميين المتطرفين" الذي تراقبهم الاستخبارات العسكرية.

وشدد الوزير في رد على سؤال في البرلمان الاتحادي على أن الاستخبارات العسكرية "تراقب أفكار وسلوك كل من منتسبي الدفاع لرصد أي شخص لا يتقيد بقيم ومهام الجيش".

وذكر وزير الدفاع أن الجهات المختصة تراقب سلوك الذين قد يخططون للسفر إلى سوريا "ولا تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا في حقهم".

وكان أربعة من الجنود البلجيكيين الذي تبنوا فكرا متطرفاً سافروا للقتال في سوريا في الأعوام الماضية، وقُتل أحدهم في الميدان.

وأوضح فاندوبوت أن وزارة الدفاع تدقق منذ 2013 في سيرة أي من المرشحين للخدمة العسكرية. وتتولى الاستخبارات العسكرية عملية التحليل ولا تقبل انخراط أي متطرف في صفوف الجيش.

وأبلغ النواب أن الوزارة لم تفصل بعد أي جندي من الذين يشتبه في سلوكهم.

وعلى غرار وزارة الدفاع، فإن عدة مؤسسات أمنية وخدماتية بلجيكية، مثل شركة الخطوط الحديدية، أعلنت عن خطط لفحص ملفات كل المنتسبين اليها.

وازداد الحذر من فئة العمال الذين يعلنون انتماءاتهم الدينية في ساعات العمل بعد العمليات الارهابية التي أدمت بروكسيل في 22 آذار/مارس الماضي.

وتتحدث تقارير غير رسمية عن وجود متطرفين ضمن طواقم النقل العام في بروكسل وفي صفوف العاملين في المطار والمرافق العامة، مثل محطات القطارات والمترو.

وكان الانتحاري نجم العشراوي الذي فجر حقيبته في المطار صباح يوم الثلاثاء الأسود عمل قبل سنوات في مطار بروكسل وأيضا ضمن طواقم التنظيف في البرلمان الأوروبي.