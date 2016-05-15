اليونان تعتقل 57 مهاجرا على الحدود مع تركيا

أعلنت الشرطة اليونانية، الأحد، أنها اعتقلت في شمال البلاد 57 مهاجرا دخلوا بشكل غير شرعي عبر الحدود البرية مع تركيا، علما بأنه لم يرصد وصول أي مهاجر إلى الجزر اليونانية منذ السبت.

وأوضحت الشرطة أنه عثر على المهاجرين، وبينهم 16 قاصرا، في مؤخر شاحنة يقودها يوناني (49 عاما) تم اعتقاله ايضا، وذلك خلال عملية تفتيش السبت قرب سالونيكي في شمال اليونان.

والمهاجرون هم 53 باكستانيا و3 هنود وأفغاني وكانوا في طريقهم الى اثينا بعدما دخلوا اليونان عابرين نهر ايفروس الحدودي. وقالوا ان كلا منهم دفع 3 آلاف يورو للعبور، بحسب المصدر نفسه.

والثلاثاء الفائت، أعلنت الشرطة أنها اعتقلت في المنطقة نفسها 12 سوريا ويونانيا (29 عاما) كان ينقلهم الى اثينا.

وفي المقابل، لم يسجل بين السبت وصباح الأحد وصول أي مهاجر الى جزر بحر إيجه التي شكلت في 2015 وبداية 2016 المحطة الأولى للمهاجرين وخصوصا السوريين داخل الاتحاد الاوروبي.

وبعد اغلاق طريق البلقان والتوصل الى اتفاق في 18 مارس بين الاتحاد الاوروبي وانقرة، تراجع وصول المهاجرين الى الجزر اليونانية بنسبة 90 في المئة في ابريل، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

لكن أسبوعية "ريل نيوز" اليونانية نقلت عن مسؤول نقابي في حرس الحدود انه تم اعتراض ألف شخص في الشهرين الاولين من هذه السنة بعدما عبروا نهر ايفروس، مقابل 116 خلال الفترة نفسها من 2015.

وقال المسؤول النقابي فالانتيس غيالاماس للاسبوعية إن السلطات "توقف شاحنتين الى 3 اسبوعيا" وتعيد يوميا الى تركيا نحو 10 مجموعات تحاول العبور.

واوضح ان المهربين يدأبون على فتح "ثغرات" في السياج الذي اقيم على قسم من الحدود لا يحدده نهر ايفروس ويناهز طوله 10 كيلومترات.

واقيم هذا السياج في 2012 بعدما باتت الحدود البرية بين اليونان وتركيا احد المداخل الرئيسية للمهاجرين الى الاتحاد الاوروبي.